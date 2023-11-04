Ünlü komedi programı Güldür Güldür'de Feridun karakterini canlandıran oyuncunun showdan ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. İzleyiciler, sevilen karakterin geleceği hakkında bilgi arayışında. Peki, Güldür Güldür Feridun ayrıldı mı? Giray Altınok Güldür Güldür Show'da neden yok? İşte detaylar...

Güldür Güldür Show programı yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Show Tv'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'un yeni sezonun yer alan karakterler dikkat çekiyor. Güldür Güldür Show'da yer alan Giray Altınok ayrıldı mı merak konusu oldu. Peki, Güldür Güldür Feridun ayrıldı mı? Giray Altınok Güldür Güldür Show'da neden yok? Detaylar haberimizde...

GÜLDÜR GÜLDÜR FERİDUN AYRILDI MI?

Güldür Güldür Show'un yeni bölümünün ardından Feridun ayrıldı mı sorusu gündeme geldi. Feridun karakterini canlandıran Giray Altınok, yeni sezonda Güldür Güldür programında yer almayacağını duyurmuştu.

GİRAY ALTINOK KİMDİR?

1984 yılında İzmir'de doğdu. Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. 2004 yılında İstanbul'a gelerek Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez Tolga Örnek'in yazıp yönettiği "Kaybedenler Kulübü" adlı filmde canlandırdığı ressam rolüyle sinemaya adım attı. Bu filmi yine aynı yönetmenin "Labirent" filmi ve Mustafa Nuri'nin "Vücut" filmi ve "GDO Kara Kedi" filmi izledi. Kemal Uçar'la birlikte yazıp, başrollerinden birini oynadığı "Tut Sözünü" isimli filmi de 2015 yılının başında vizyona girdi. 2013 yılında Cansu Diktaş'la birlikte 'Şaft Tiyatro'yu kurdu. 100 isimli oyunla hayata başlayan Şaft, geçen yıl Giray Altınok'un yazıp yönettiği "Siz Tek Ben Hepiniz" isimli oyunu sahnelendi. Altınok, Kanal D'nin BKM imzalı "Buyur Burdan Bak" isimli komedi programında da oynadı. Altınok, Aykut Enişte isimli sinema filminde Cem Gelinoğlu, Ege Kökenli, Melis Babadağ, Ali Erkazan, Ferdi Sancar ile birlikte rol almıştır.