Görkem Sevindik’in Filistin paylaşımı İsrail’de gündem oldu: Boykot çağrısı başlatıldı

Eşref Rüya dizisiyle uluslararası bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Görkem Sevindik, Filistin’deki insani drama dikkat çekmek amacıyla yaptığı sosyal medya paylaşımıyla İsrail’de büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Filistinli mahkûmların durumu ve idam kararları üzerine sert bir açıklama yapan Sevindik, dizisinin oldukça popüler olduğu İsrail’de sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İsrailliler diziye ve ünlü oyuncuya karşı boykot kampanyası başlattı.

  • Görkem Sevindik'in Filistinli mahkumlarla ilgili paylaşımı İsrail'deki izleyicilerin 'Eşref Rüya' dizisini boykot etme kararı almasına neden oldu.
  • Görkem Sevindik paylaşımında 12 bin Filistinli mahkumun idamının onaylandığını ve bunların 4 bininin çocuk olduğunu belirtti.
  • İsrailli sosyal medya kullanıcıları Görkem Sevindik'in ifadelerini 'provokatif' bularak dizinin yayından kaldırılması için kampanya başlattı.

Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Kadir Baba karakteri ile hayranlarının sayısını  katlayan Görkem Sevindik, Filistinli mahkûmlar için yaptığı duygusal ve sert paylaşımla İsrail’de büyük yankı uyandırdı. Dizinin popüler olduğu ülkede, İsrailli izleyiciler oyuncuya tepki göstererek yapımı boykot etme kararı aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sessizliğini bozan ünlü oyuncu Görkem Sevindik, Filistin’deki insani krize ve mahkûmların durumuna dikkat çekti. Sevindik’in özellikle çocuk mahkûmlar ve beklenen idam kararlarıyla ilgili ifadeleri, kısa sürede uluslararası bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"İNSANLIĞIMIZI BUGÜN GÖSTERMEYECEKSEK NE ZAMAN GÖSTERECEĞİZ?

Görkem Sevindik, özellikle Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasının onaylanmasına büyük tepki gösterdi. Ünlü oyuncu paylaşımında şu çarpıcı verilere ve çağrıya yer verdi:

"12 bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk... Vatanında yaşamak istedikleri ve işgal edilmiş topraklarını savundukları için 78 yıldır toplamda 400 bin Filistinli şehit edildi. Şimdi dünyanın gözü önünde 12 bin insan idam edilecek. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? Lütfen susmayın, paylaşın."

İSRAİL'DEN BOYKOT KAMPANYASI 

Sevindik’in bu paylaşımı, oyuncunun rol aldığı Kadir Baba'yı canlandırdığı “Eşref Rüya” dizisinin geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İsrail’de tepkiyle karşılandı. İsrailli sosyal medya kullanıcıları, Sevindik’in ifadelerini "provokatif" olarak nitelendirerek dizinin yayından kaldırılması ve izlenmemesi için kampanya başlattı. 

Kısa sürede yayılan boykot çağrılarına rağmen, ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce destek mesajı ve beğeni almaya devam ediyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza

İmzayı attı! Dosta güven düşmana korku salan görüntü

İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında

Şifreler çözülüyor: Konsolosluğa saldıran teröristler bu ilden gelmiş
Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme

Lucescu'nun sevenlerini üzen haber
Genç kadın, tesadüfen duydukları karşısında şoke oldu: Ahlaki değerlerimiz çökmüş

Tesadüfen duydukları şoke etti: Ahlaki değerlerimiz çökmüş
Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı

Engelli maaşı için başvuru yapınca hayatının şokunu yaşadı
Aydın’da eski belediye başkanı silahlı saldırıdan tutuklandı

Eski belediye başkanı tutuklandı! İddia çok vahim

Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme

Lucescu'nun sevenlerini üzen haber
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma