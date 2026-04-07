Görkem Sevindik’in Filistin paylaşımı İsrail’de gündem oldu: Boykot çağrısı başlatıldı

Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Kadir Baba karakteri ile hayranlarının sayısını katlayan Görkem Sevindik, Filistinli mahkûmlar için yaptığı duygusal ve sert paylaşımla İsrail’de büyük yankı uyandırdı. Dizinin popüler olduğu ülkede, İsrailli izleyiciler oyuncuya tepki göstererek yapımı boykot etme kararı aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sessizliğini bozan ünlü oyuncu Görkem Sevindik, Filistin’deki insani krize ve mahkûmların durumuna dikkat çekti. Sevindik’in özellikle çocuk mahkûmlar ve beklenen idam kararlarıyla ilgili ifadeleri, kısa sürede uluslararası bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"İNSANLIĞIMIZI BUGÜN GÖSTERMEYECEKSEK NE ZAMAN GÖSTERECEĞİZ?

Görkem Sevindik, özellikle Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasının onaylanmasına büyük tepki gösterdi. Ünlü oyuncu paylaşımında şu çarpıcı verilere ve çağrıya yer verdi:

"12 bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk... Vatanında yaşamak istedikleri ve işgal edilmiş topraklarını savundukları için 78 yıldır toplamda 400 bin Filistinli şehit edildi. Şimdi dünyanın gözü önünde 12 bin insan idam edilecek. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? Lütfen susmayın, paylaşın."

İSRAİL'DEN BOYKOT KAMPANYASI

Sevindik’in bu paylaşımı, oyuncunun rol aldığı Kadir Baba'yı canlandırdığı “Eşref Rüya” dizisinin geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İsrail’de tepkiyle karşılandı. İsrailli sosyal medya kullanıcıları, Sevindik’in ifadelerini "provokatif" olarak nitelendirerek dizinin yayından kaldırılması ve izlenmemesi için kampanya başlattı.

Kısa sürede yayılan boykot çağrılarına rağmen, ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce destek mesajı ve beğeni almaya devam ediyor.