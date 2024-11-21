Gökhan Özbek kimdir, gözaltına mı alındı? Gökhan Özbek neden gözaltında?

Gökhan Özbek neden gözaltında? Gökhan Özbek kimdir, ne iş yapıyor ve gözaltına alınma sebebi gündemde. Gökhan Özbek'in suçu nedir ve Gökhan Özbek kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Gökhan Özbek neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizdedir...

GÖKHAN ÖZBEK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

23 Derece adlı sosyal medya hesabının sahibi Gökhan Özbek, gözaltına alındığını X platformundaki hesabından duyurdu. Haber içerikli paylaşımlarıyla tanınan Özbek'in gözaltına alınma gerekçesi henüz açıklanmadı.

AVUKATTAN TEPKİ

Özbek'in avukatı Gizay Dulkadir, duruma sosyal medya üzerinden tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu olay üçüncü kez yaşanıyor. Müvekkilim Gökhan Özbek'in evine gün içinde gözaltı işlemi için gidiliyor. Ancak kendisi evde olmadığı için gözaltı işlemi yapılamıyor ve sonunda evine döndüğünde gözaltına alınıyor. Savcılık, müvekkilimin kaçma şüphesi olmadığını anlamak için aynı durumu daha kaç kez tekrarlayacak?"

GÖKHAN ÖZBEK KİMDİR?

Gökhan Özbek, 1983 yılında Niğde'de doğmuş bir gazetecidir. Meslek hayatına Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi basın kuruluşlarında köşe yazarlığı yaparak adım atmıştır. Şu anda serbest gazeteci olarak çalışmalarını sürdüren Özbek, 23 Derece isimli sosyal medya platformunun kurucusudur. Bu platform aracılığıyla Periscope ve YouTube gibi kanallarda canlı yayınlar yaparak haber içerikleri ve analizler paylaşmaktadır.