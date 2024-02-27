Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 27 Şubat Salı puan durumu ne?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 27 Şubat Salı puan durumu ne? Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta içi her gün kıyasıya rekabet gerçekleşiyor. Bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı merak ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA 27 ŞUBAT ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanmaya hak kazanan yarışmacı ŞAFAK oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 27 ŞUBAT PUAN DURUMU

27 Şubat Salı puan durumu şöyle;