Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 27 Şubat Salı puan durumu ne?
Gelinim mutfakta 27 Şubat 2024 puan durumu ile günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin belli oldu. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada Yeşim, Gözde, Tuğba ve Şafak arasında birincilik mücadelesi haftanın ikinci gününde de kaldığı yerden devam ediyor. İzleyenler, bugünün birincisini merak ediyor. Peki, bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar!
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 27 Şubat Salı puan durumu ne? Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta içi her gün kıyasıya rekabet gerçekleşiyor. Bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı merak ediliyor.
GELİNİM MUTFAKTA 27 ŞUBAT ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanmaya hak kazanan yarışmacı ŞAFAK oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 27 ŞUBAT PUAN DURUMU
27 Şubat Salı puan durumu şöyle;
- TUĞBA: 15
- ŞAFAK:15
- GÖZDE: 15
- YEŞİM: 12