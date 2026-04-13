Gazze'de insani dram! Engelli çocuk saldırılar altında yaşamaya çalışıyor

Saldırıların gölgesinde yaşam mücadelesi veren özel gereksinimli bir Filistinli çocuk, tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duymasına rağmen son derece kısıtlı imkanlarla hayata tutunmaya çalışıyor. Sağlık hizmetlerine erişimin neredeyse imkansız hale geldiği bölgede, çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamak bile büyük bir zorluk haline gelmiş durumda.

Günlük yaşamın bile hayati bir mücadeleye dönüştüğü Gazze’de, benzer durumdaki birçok çocuk için koşullar her geçen gün ağırlaşıyor.

Uluslararası kuruluşlar, bölgede özellikle özel gereksinimli bireylerin korunması ve acil insani yardım sağlanması gerektiğine dikkat çekiyor.

2023'TEN BERİ KATLİAM SÜRÜYOR

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 317'ye, yaralı sayısının da 172 bin 158'e yükseldi.

ATEŞKESE RAĞMEN DEVAM EDİYOR

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 738 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 36 kişinin yaralandığı biliniyor.