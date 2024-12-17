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Gassal ne demek? TDK'ye göre gassal ne anlama geliyor?

Gassal ne demek? TDK'ye göre gassal ne anlama geliyor?
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Gassal ne demek, ne anlama geliyor ve TDK'ye göre gassal sözlük anlamı nedir merak ediliyor. Farklı dini inançlara göre vefat eden kişilerin defin işlemleri değişiklik gösterir ve bu süreçte görev alan çeşitli kişiler bulunur. Bu noktada gassal önemli bir rol oynar ve ne olduğu sıkça merak edilir. Peki, Gassal ne demek? TDK'ye göre gassal ne anlama geliyor?

TDK sözlük anlamına göre gassal kelimesi ne demek olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gassal ne demek? TDK'ye göre gassal ne anlama geliyor? Gassal ne demek? TDK'ye göre gassal ne anlama geliyor? Detaylar haberimizdedir…

GASSAL NE DEMEK?

Gasilhane adı verilen yerde ölüleri yıkamakla görevli kişiye, ölü yıkayıcısı denir.

Gassal ne demek? TDK'ye göre gassal ne anlama geliyor?

TDK'YE GÖRE GASSAL NE ANLAMA GELİYOR?

Gassal, kelime anlamı olarak ölüleri yıkayan kişi anlamına gelir. Türkiye'de vefat eden kişilerin defin işlemleri İslami usullere uygun şekilde gerçekleştirilir. Bu görev, genellikle cami imamları veya gassallar tarafından yerine getirilir.

Bu mesleğin en önemli yönlerinden biri, vefat eden kişilerin yakınlarının son kez vedalaşabilmesi için cenazenin hazırlanmasıdır. Müslümanlıkta belirlenen usullere göre yapılan defin işlemlerinde, gassal sürecin her aşamasında önemli bir rol oynar.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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