Filiz Gencan Akın kimdir? CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Filiz Gencan Akın kimdir? CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın nereli? Detaylar haberimizdedir…

FİLİZ GENCAN AKIN KİMDİR?

Filiz Gencan Akın, 1983 yılında Edirne ili, Merkez ilçesinde doğdu. Eşi İnanç Gönenç Akın Edirne'de mimarlık mesleğini icra etmektedir. İlkokul eğitimimi Kurtuluş İlköğretim Okulu'nda, Ortaokul ve Lise eğitimimi Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Orta Öğretim ve Lise eğitim hayatım boyunca münazara ve spor kulüplerinde aktif olarak yer aldı.

2003 yılında hukuk fakültesine başladı. 2005 yılında 3 ay süre ile Berlin'de Almanca eğitimi aldı. Berlin'de eğitimimi tamamladıktan sonra Goethe-Institut Türkiye'de eğitimime devam etti.

Üniversite hayatı boyunca mesleği ile ilgili birçok eğitim ve sertifika programına dahil olup iyi bir derece ile 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2007 yılında staj eğitini tamamladıktan sonra 2008 yılında Edirne'de avukatlık yapmaya başladı. 2017 yılından bu yana da avukatlığın yanı sıra arabulucu olarak görev yapmaya devam etmekte.

Mesleki hayatı boyunca Edirne merkez ve ilçelerinde bulunan birçok kurum, kooperatif ve özel şirketin vekilliğini üstlenmiş bulunmakta.

2011 yılında TBMM 24. Dönem Genel Seçimi'nde Edirne milletvekili aday adayı oldu. 2011 yılından bu yana aktif olarak siyasetin içerisinde yer almakta.

2019 yılı yerel seçimlerinde 1. sıra Meclis Üyesi olarak listede yer aldı. Edirne Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi.

Edirne Belediye Meclis Üyesi seçildikten sonra Edirne Katı Atık Yönetimi Birliği Üyesi, Edirne Belediyesi Meclis Başkan Vekili, Edirne Belediyesi Ulaşım Komisyonu Başkanı olarak 5 yıl boyunca görev aldı.