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Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

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Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk'ün paylaştığı Sandık Kokusu final yapıyor. 43. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkan dizinin finali, 50. bölümünde yapılacak ve 19 Mart'ta ekrana veda edecek.

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk'ün paylaştığı Show TV'nin fenomen dizisi Sandık Kokusu dizisi final yapıyor.

Karşılanamayan maliyetler nedeniyle diziler bir bir final yapıyor. Final kararı verilen diziler kervanına, bir dizi daha dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu hafta 43. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizinin büyük finali 50. bölümünde yapılacak. Bir değişiklik olmazsa dizi 19 Mart'ta ekrana veda edecek.

SANDIK KOKUSU'NUN 43. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin 43. bölümü Bora'nın Karsu'ya sürpriz evlilik teklifiyle başladı. Karsu, sevinçle kabul etti ve sevdiği adamla evlenmenin mutluluğunu doyasıya yaşadı.

Henüz ilişkilerini bile duyurmayan Karsu, evlilik meselesini çocuklara en olur yerden açıklamak için Bora'dan zaman istedi. Bora anlayışlı bir şekilde Karsu'ya destek verdi.

Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Televizyon
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıözgür:

diziler 45 dk ya inmedikçe sıkıcı olmaya devam edecek, arka fonda devamlı müzik gıy gıy gıy

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

ilk başta güzeldi sonra sıkıcı oldu dizi bencede final olmalı

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Haber YorumlarıAysegul Caliskan:

Turkiye disindaki ulkelerin max dizi suresi 60 dk. Turkiyede neden en az 2 saat? bazi turk dizi oyuncularin yogun is temposu oldugundan yorgun oldugu yuzlerinden belli oluyor. 1 dizi reklamlarla birlikte en az 3 saat ekranda niye?

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