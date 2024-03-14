Fatih Önge kimdir? MHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Fatih Önge kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Fatih Önge kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Fatih Önge kimdir? MHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Fatih Önge nereli? Detaylar haberimizdedir…

Fatih Önge, 19 Mayıs İlköğretim Okulu'ndan birincilikle mezun oldu ve ardından Kuleli Askerî Lisesi'ne girdi. Buradan sonra askeri kariyerine odaklanarak, 1996-2000 yılları arasında Kuleli Askerî Lisesi'nde, 2000-2004 yılları arasında ise Kara Harp Okulu'nda eğitim aldı ve 30 Ağustos 2004'te Topçu Teğmen olarak mezun oldu.

Mesleki eğitimine devam ederek, 2004-2005 yıllarında Eğirdir Dağ ve Komando Okulu ile Polatlı Topçu ve Füze Okulu'nda kursiyer subay olarak eğitimlerini tamamladıktan sonra, 2005 yılında meslek hayatına Erciş/Van'da başladı.

2005-2008 yılları arasında 108'inci Topçu Alay Komutanlığı'nda, 2008-2013 yılları arasında Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda, ve 2013-2015 yılları arasında 51'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda çeşitli komutanlık görevlerinde bulundu.

2015 yılı atamalarıyla birlikte Topçu ve Füze Okulu Eğitim Destek Taburu Harekât ve Eğitim Subaylığı görevine atandı. 2016-2020 yılları arasında ise Topçu ve Füze Okulu Öğretim Başkanlığında 'Otomasyon Sistemleri' ve 'Fırtına Obüsü' öğretmeni olarak görev yaptı. Ayrıca, öğretmenlik görevi sırasında ASELSAN ile ortak yürütülen projelerde proje subayı olarak aktif rol aldı.