Fatih Köle kimdir? Gelecek Partisi Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Köle kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Köle kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Fatih Köle kimdir? Gelecek Partisi Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Köle kaç yaşında, nereli?
Fatih Köle kimdir? Gelecek Partisi Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Köle kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Köle kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Fatih Köle kimdir? Gelecek Partisi Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Köle nereli? Detaylar haberimizdedir…
FATİH KÖLE KİMDİR?
Fatih Köle, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Konya Akşehir Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.