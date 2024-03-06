İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Fatih Karataş kimdir? İYİ Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Fatih Karataş kimdir?

İYİ PARTİ İSTANBUL SULTANBEYLİ ADAYI KİM?

İYİ Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Fatih Karataş oldu.

FATİH KARATAŞ KİMDİR?

1974 yılında Horasan'da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Horasanda tamamladım. 2000 yılında Erciyes Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldum. Ve aynı yıl içerisinde İngilizce dil eğitimi için Amerika'ya gittim. Goldey Beacom College'da International Business Management alanında eğitimim devam ediyor.

Türkiye, Çin ve Amerika bağlantılarıyla bu ülkelerde inşaat, toptan giyim, iletişim ve teknoloji ürünleri ticareti de yapmaktayım. Amerika'da halihazırda devam eden inşaat projelerim ve Gıda Sektöründe The Uptown Cafe ve Blue Fig Garden Markasıyla Restaurant işletmemiz bulunmaktadır. Ayrıca Erzurum ilimizde de hayvancılık ve Kadıoğulları İnşaat olarak şirketlerimiz hizmetlerine devam etmektedir.

Ticari faaliyetlerimin yanında yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın milli ve manevi değerlerini yaşaması ve yaşatması adına sorumluluk alarak Amerika'da Burlington County Turkish Community Derneği'ni kurup, dikili yapı bırakma adına ciddi adımlar attık. Burada aktif olarak sosyal faaliyetlerde görev alarak hem vatandaşlarımızın her türlü sorunlarına yardımcı olmaya hem de ülkemizi ve memleketimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım.

2019 Yılı Yerel seçimlerinde Memleketim Horasan İlçesinden İYİ PARTİ Belediye Başkan Aday Adayı oldum. Yerel Seçimlerin ardından Partimizin Horasan İlçe Başkanlığı teklif edilince Genel Başkanımızın başlatmış olduğu İyilik hareketinde görev almaktan büyük bir gurur duydum. 3 Yıllık Horasan ilçe başkanlığı görev süresi içerisinde gerek yurt dışında gerek yurt içinde partimizi her alanda layıkıyla temsil etmeye çalıştım. 2022 Kasım ayında yapılan kongre ile Horasan ilçe Başkanlığı görevini başka bir arkadaşıma devir ettim ve ardından Yurt Dışı Türkleri Başkanımız Sn. Rıdvan Uz Başkanımız tarafından ABD New Jersey Temsilciliği görevine atandım. ve bu görevime devam etmekteyim.

Çok iyi derecede İngilizce bilmekteyim.

Memleketimin sorunlarını çok iyi bilen birisi olarak, yurtdışında edindiğim tecrübeyi bu sorunları çözme noktasında kullanmak için büyük bir istek ve arzu içerisindeyim.

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.