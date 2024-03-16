Eyüp Özerk kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Aydıncık Belediye Başkan adayı Eyüp Özerk kaç yaşında, nereli?
Eyüp Özerk kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin- Aydıncık Belediye Başkan adayı Eyüp Özerk kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Mersin -Aydıncık Belediye Başkan adayı olan Eyüp Özerk hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Eyüp Özerk'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Eyüp Özerk kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Aydıncık Belediye Başkan adayı Eyüp Özerk kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
EYÜP ÖZERK KİMDİR?
Eyüp Özerk, Yeniden Refah Partisi Mersin - Aydıncık Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Mersin - Aydıncık Belediye Başkan adayı Eyüp Özerk iş insanıdır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.