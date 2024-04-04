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Esra Erol Dadı Meryem kimdir? Dadı Meryem olayı nedir? Esra Erol son bölüm izle!

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ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen gündüz kuşağı programında dadı Meryem'le ilgili gerçek hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına çevirdi. Peki, Esra Erol Dadı Meryem kimdir? Dadı Meryem olayı nedir?

ESRA EROL DADI MERYEM KİMDİR?

Bu hafta programa katılan Mehmet Altun, bir süredir ayrı olduğu 6 yıllık eşiyle barışmak istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Karısını 15 kez aldatan Mehmet Altun, evliliğin bitme noktasına gelmesinin sorumlusu olarak da kayınpederini gösterdi. Mehmet Altun'un eşi Rabia Altun ise eşinin son olarak onu çocuklarının bakıcısı ile aldattığını mesajlarını yakaladığını söyledi. Dadı Meryem hakkında ortaya çıkan bir gerçek ise herkesi şoke etti.

Esra Erol Dadı Meryem kimdir? Dadı Meryem olayı nedir?

Esra Erol Dadı Meryem kimdir? Dadı Meryem olayı nedir?

DADI MERYEM OLAYI NEDİR?

Esra Erol canlı yayında "Dün gece ihbar hattına bir mesaj geldi. Sen bir konuyla ilgili cezaevine girip çıkmışsın" diyerek dadı Meryem'e işlediği suçu sordu. Cezaevine girdiğini kabul eden Meryem "Cinayet suçundan 9 yıl yattım" dedi.

Esra Erol olayın detaylarını da anlattı. Erol, "8 yaşındaki Hasret, gömülü halde bulundu. Jandarma kendi aramalarında ıslak zeminde köpeklerle araştırma yapıyorlar. Kullanılmayan bir binada gömülü halde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Esra Erol Dadı Meryem kimdir? Dadı Meryem olayı nedir?

Esra Erol Dadı Meryem kimdir? Dadı Meryem olayı nedir?

ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Esra Erol Televizyon 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

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