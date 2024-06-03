Esma Esad öldü mü,yaşıyor mu? Esma Esad sağlık durumu ne?

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın lösemi teşhisi konulan eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Ancak sosyal medyada yayılan ölüm haberleri şimdiye kadar teyit edilemedi. Esma Esad öldü mü,yaşıyor mu? Esma Esad sağlık durumu ne?

ESMA ESAD ÖLDÜ MÜ,YAŞIYOR MU?

Tasnif News'in aktardığına göre 48 yaşındaki Esma Esad'ın ölüm haberi ilk olarak Suriyeli muhalif haber sitesi Sham Plus tarafından duyuruldu. Şam'daki Tasnim muhabiri ise ölüm iddiasının herhangi bir resmi kaynak tarafından doğrulanmadığını bildirdi.

Esma Esad'la ilgili en son Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, çeşitli semptom ve klinik belirtilerin görülmesinin ardından tıbbi muayene ve testlerden geçirildiği ve akut miyeloid lösemi teşhisi konulduğu belirtilmişti.

2019'DA MEME KANSERİNİ YENMİŞTİ

Aynı açıklamada Esma Esad'ın izolasyon şartlarını içeren özel bir tedavi protokolüne tabi tutulacağı, bu nedenle kamusal faaliyetlerden uzak kalacağı aktarılmıştı. Esma Esad, 2018'de erken teşhis edilen meme kanserini Ağustos 2019'da yendiğini açıklamıştı.