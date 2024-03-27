Esenler Belediyesi hangi parti? Esenler Belediye Başkanı hangi partiden seçilmiştir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi için Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar; DSP'nin adayı ise Muammer Aydın oldu. Peki, Esenler Belediyesi hangi parti? Esenler Belediye Başkanı hangi partiden seçilmiştir?

ESENLER BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Esenler Belediyesi seçimlerinde AK Parti adayı Mehmet Tevfik Göksü, toplamda 161,029 oy alarak %65,48'lik bir oranla zafer elde etti. İyi Parti adayı Mustafa Yılmaz %17,32 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, HDP adayı Gülsüm Öztürk %8,84 oranında oy aldı. Saadet Partisi adayı Tuğrul Yalçınkaya %4,45 oy oranıyla dördüncü sırayı alırken, bağımsız aday Mustafa Kaplan ise %1,35 oranında oy aldı.