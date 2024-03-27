Üye Girişi
Haberler

Esenler Belediyesi hangi parti? Esenler Belediye Başkanı hangi partiden seçilmiştir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi için Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar; DSP'nin adayı ise Muammer Aydın oldu. Peki, Esenler Belediyesi hangi parti? Esenler Belediye Başkanı hangi partiden seçilmiştir?

ESENLER BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Esenler Belediyesi seçimlerinde AK Parti adayı Mehmet Tevfik Göksü, toplamda 161,029 oy alarak %65,48'lik bir oranla zafer elde etti. İyi Parti adayı Mustafa Yılmaz %17,32 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, HDP adayı Gülsüm Öztürk %8,84 oranında oy aldı. Saadet Partisi adayı Tuğrul Yalçınkaya %4,45 oy oranıyla dördüncü sırayı alırken, bağımsız aday Mustafa Kaplan ise %1,35 oranında oy aldı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Esenler Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Esenler Belediyesi hangi parti? Esenler Belediye Başkanı hangi partiden seçilmiştir? Sinem Kobal Ömer dizisine mi katılıyor? Sinem Kobal setten ne paylaştı? Volkan Gökmen kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Arıcak Belediye Başkan adayı Volkan Gökmen kaç yaşında, nereli? Yerel seçimlerde kimler oy kullanamaz, kimler oy kullanabilir? 31 Mart Yerel Seçimleri'de oy kullanmama cezası var mı? Mine Savaş kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Ağın Belediye Başkan adayı Mine Savaş kaç yaşında, nereli? Oy kullanmama cezası ne? Yerel seçimlerde oy kullanmama cezası var mı? Hamdi Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Edirne- Uzunköprü Belediye Başkan adayı Hamdi Yılmaz kaç yaşında, nereli? Alper Gürsoy kimdir? CHP Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Alper Gürsoy Kaç yaşında, nereli? Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir 2019? Asef Zengin kimdir? CHP Malatya Kuluncak Belediye Başkan Adayı Asef Zengin Kaç yaşında, nereli? Abdullah Onur Turan kimdir? Zafer Partisi Edirne- Süloğlu Belediye Başkan adayı Abdullah Onur Turan kaç yaşında, nereli? Engin Belli kimdir? Zafer Partisi Edirne- Meriç Belediye Başkan adayı Engin Belli kaç yaşında, nereli? Ferhat Nurhat kimdir? Zafer Partisi Edirne- Lalapaşa Belediye Başkan adayı Ferhat Nurhat kaç yaşında, nereli? Mustafa Aksu kimdir? Zafer Partisi Edirne- Keşan Belediye Başkan adayı Mustafa Aksu kaç yaşında, nereli? Ufuk Yaka kimdir? Zafer Partisi Edirne- İpsala Belediye Başkan adayı Ufuk Yaka kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title