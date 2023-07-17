Hastanede tedavi gören gazeteci Enver Aysever ciddi bir enfeksiyon sorunu geçirdiğini belirtti. Peki, Enver Aysever hasta mı? Enver Aysever hastalığı ne?

Ciddi bir enfeksiyon durumu yaşayan ve hastanede yatan Enver Aysever hastalık sürecini anlattı. Enver Aysever zona olduğunu ve tedavisinin başladığını söyledi. Enver Aysever hasta mı? Enver Aysever hastalığı ne?

ENVER AYSEVER HASTA MI, HASTALIĞI NE?

Aysever çok nadir görülen bir zonaya maruz kaldığını duyurdu.

Enver Aysever ciddi bir enfeksiyon sorunu geçirdiğini belirterek "Sonuçlar büyük ölçüde olumlu. Henüz organların tümü işlevlerini yerine getiremese de uzak olmayan bir zamanda tamamen iyileşmiş olacağımın verileri elimizde" dedi.