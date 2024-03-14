Ekrem Başer kimdir? AK Parti Denizli- Merkezefendi Belediye Başkan adayı Ekrem Başer kaç yaşında, nereli?
Ekrem Başer kimdir? AK Parti Denizli- Merkezefendi Belediye Başkan adayı Ekrem Başer kaç yaşında, nereli? AK Parti'den Denizli'nin Merkezefendi ilçesine belediye başkan adayı olarak gösterilen Ekrem Başer hakkında merak edilenler gündeme geliyor. Başer'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Denizli- Merkezefendi Belediye Başkan adayı Ekrem Başer oldu. Peki, Ekrem Başer kimdir? AK Parti Denizli- Merkezefendi Belediye Başkan adayı Ekrem Başer kaç yaşında, nereli?
EKREM BAŞER KİMDİR?
- Ekrem Başer, 1983 yılında Denizli'de doğdu.
- İlköğretim Denizli Gazi İlkokulu'nda, orta öğretimini Denizli Pamukkale Eğitim Vakfı Okullarında bitirdi.
- 1997 yılında İngiltere Oxford şehrinde yabancı dil eğitimi aldı.
- 2001 yılında Denizli Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.
- 2005 yılında Amerika'nın Florida Eyaletinde yabancı dil eğitimi aldı.
- Üniversite eğitimini 2007 yılında Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olarak tamamladı.
- Yüksek lisansı Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler üzerine yaptı.
- İyi derecede İngilizce biliyor.
- 2007 yılında üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra havlu bornoz üretimi yapan tekstil aile şirketinde üst düzey yönetici olarak çalışmaya başladı.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.