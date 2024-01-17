Ejder Kılıcı filmi oyuncuları kim, nered, ne zaman çekildi? Ejder Kılıcı filmi konusu, oyuncuları ve Ejder Kılıcı özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ejder Kılıcı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ejder Kılıcı konusu, özeti ve Ejder Kılıcı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ejder Kılıcı filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Ejder Kılıcı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ejder Kılıcı filmini izleyecek olanların merak ettiği Ejder Kılıcı konusu nedir, Ejder Kılıcı oyuncuları kimler ve Ejder Kılıcı özeti gibi konuları inceliyoruz.
EJDER KILICI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Dragon Blade, Daniel Lee tarafından yazılan ve yönetilen, Jackie Chan'in oynadığı 2015 Çin tarihi aksiyon filmidir. Filmde Chan, Han Hanedanlığı döneminde Batı Bölgeleri Koruma Timi komutanı Huo An'ı canlandırıyor. Dragon Blade, Çin Yeni Yılı tatil döneminin ilk günü olan 19 Şubat 2015'te IMAX 3D olarak yayınlandıEJDER KILICI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Adrien Brody
Lin Peng
Mika Wang
Choi Siwon
Xiao Yang
Wang Taili
Sammy Hung
Yoo Seung-jun
Lorie Pester
Vanness Wu
Karena Lam
Feng Shaofeng
Sharni Vinson
Jozef Waite
Philippe Joly