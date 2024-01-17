Ejder Kılıcı filmi oyuncuları kim, nered, ne zaman çekildi? Ejder Kılıcı filmi konusu, oyuncuları ve Ejder Kılıcı özeti!

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EJDER KILICI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dragon Blade, Daniel Lee tarafından yazılan ve yönetilen, Jackie Chan'in oynadığı 2015 Çin tarihi aksiyon filmidir. Filmde Chan, Han Hanedanlığı döneminde Batı Bölgeleri Koruma Timi komutanı Huo An'ı canlandırıyor. Dragon Blade, Çin Yeni Yılı tatil döneminin ilk günü olan 19 Şubat 2015'te IMAX 3D olarak yayınlandı

Jackie Chan

Adrien Brody

Lin Peng

Mika Wang

Choi Siwon

Xiao Yang

Wang Taili

Sammy Hung

Yoo Seung-jun

Lorie Pester

Vanness Wu

Karena Lam

Feng Shaofeng

Sharni Vinson

Jozef Waite

Philippe Joly