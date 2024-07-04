e-YDS 2024/9 İngilizce sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı! e-YDS giriş belgeleri erişime açıldı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), İngilizce Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2024/9) başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. e-YDS 2024/9 İngilizce sınavı giriş belgesine nereden bakılır? e-YDS giriş belgeleri erişime açıldı mı?

E- YDS SINAVA GİRİŞ BELGESİNE NEREDEN BAKILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), İngilizce Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2024/9) başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

E- YDS SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI MI?

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "6 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2024/9 İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

E-YDS SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 4 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir" denildi.