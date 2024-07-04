e-YDS 2024/9 İngilizce sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı! e-YDS giriş belgeleri erişime açıldı mı?
e-YDS 2024/9 İngilizce sınavına katılacak adaylar için merakla beklenen giriş belgeleri sorgulama ekranı hakkında bilgi verildi. Adaylar, sınav giriş belgelerini sorgulayabilecekleri ekranı merakla bekliyor. Bu konuda herhangi bir açıklama yapıldı mı, giriş belgeleri erişime açıldı mı? İşte detaylar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), İngilizce Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2024/9) başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. e-YDS 2024/9 İngilizce sınavı giriş belgesine nereden bakılır? e-YDS giriş belgeleri erişime açıldı mı?
E- YDS SINAVA GİRİŞ BELGESİNE NEREDEN BAKILIR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), İngilizce Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2024/9) başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
E- YDS SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI MI?
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "6 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2024/9 İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
E-YDS SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 4 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir" denildi.