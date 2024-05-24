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e-YDS 2024/6 İngilizce sınava giriş belgesi! YDS 2024/6 sınavı ne zaman, saat kaçta?

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e-YDS 2024/6 İngilizce sınava giriş belgesi erişime açıldı mı merak ediliyor. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/6 İngilizce) için başvuru yapan adayların sınav yeri ve salonları belirlenmiştir. Peki, e-YDS 2024/6 İngilizce sınava giriş belgesi! YDS 2024/6 sınavı ne zaman, saat kaçta?

YDS 2024/6 sınavı ne zaman, saat kaçta? Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni sorgulanıyor. e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı ne zaman olduğu gündeme geliyor. YDS 2024/6 sınavı saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

YDS 2024/6 İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?

25 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2024/6 İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

25 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2024/6 (İngilizce) sınavı için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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