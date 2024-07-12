Dr. Uğurcan Ağcaoğlu kimdir? Uğurcan Ağcaoğlu neden intihar etti, ne oldu?

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli asistan doktor Uğurcan Ağcaoğlu'nun hastanedeki baskılar ve mobbingler yüzünden intihar ettiği iddia edildi. Uğurcan Ağcaoğlu'nun neden intihar ettiği merak ediliyor. Peki, Dr. Uğurcan Ağcaoğlu kimdir? Uğurcan Ağcaoğlu neden intihar etti, ne oldu?

UĞURCAN AĞCAOĞLU NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Hekim Birliği Sendikası'nın sosyal medya hesabından Dr. Ağcaoğlu'nun ölümüne ilişkin açıklama yapıldı.

''İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Plastik Cerrahi bölümünde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Uğurcan Ağcaoğlu'nun intiharı, asistan hekimlerin uzun süredir devam eden çalışma koşullarıyla ilgili sorunlarını bir kez daha açıkça gösteriyor. Dr. Uğurcan Ağcaoğlu'nun hayatını kaybetmesi, hekimlerin maruz kaldığı baskı ve mobbingin ne kadar ağır ve hayati boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.

Asistan hekimlerin büyük çoğunluğu günde 13-14 saat çalışmak zorunda bırakılıyor. Öğlen saatlerinde başlayan nöbetler ertesi gece sona eriyor ve asistan hekimler bir sonraki sabah tekrar işe dönmek zorunda kalıyor. Ayda 11-12 nöbet tutan hekimler, yoğun iş yükü ve uzun çalışma saatleri nedeniyle tükenmişlik yaşıyorlar.

Dr. Uğurcan Ağcaoğlu'nun acı kaybı, sadece bir bireyin kaybı değil, sağlık sistemindeki yapısal sorunların ve ihmalin bir sonucudur. Hekim Birliği Sendikası olarak, hekimlerin insan onuruna yakışır koşullarda çalışabilmesi için acilen gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.

Dr. Uğurcan Ağcaoğlu'nun ailesine, arkadaşlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyor, vefatının hesabını soracağımızı ve takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.'' açıklaması yapıldı.