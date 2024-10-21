Türkiye'de popüler sohbet platformu Discord'a yönelik erişim engeli devam ediyor ve kullanıcılar bu durumun ne zaman sona ereceğini merakla bekliyor. Uzun süredir Discord'a erişim sağlayamayan kullanıcılar, platformun tekrar kullanıma açılacağı tarihe ilişkin herhangi bir gelişme olup olmadığını araştırıyor. Erişim engelinin kalkıp kalkmayacağı konusunda yetkililerden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, kullanıcılar sosyal medya ve forumlar üzerinden durumu tartışmaya devam ediyor. Peki, Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı? (21 Ekim)

DISCORD ERİŞİM ENGELİ KALKACAK MI?

Discord'un Türkiye'de erişime kapatılmasının arkasında çeşitli sebepler yatıyor. Bu engelin, platformun içerik denetimi, güvenlik endişeleri veya yasadışı faaliyetlerle ilgili olabileceği belirtiliyor. Kullanıcılar, engelin nedenini anlamak ve çözüm bulmak için resmi açıklamaları takip ediyor.

DISCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Discord, Türkiye'de erişime kapatıldı.

DISCORD NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından platforma yönelik yasak devam ediyor. Discord'un ne zaman açılacağını dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.