Türkiye'de popüler sohbet platformu Discord'a yönelik erişim engeli devam ediyor ve kullanıcılar, bu durumun ne zaman sona ereceğini merakla bekliyor. Discord kullanıcıları, uzun süredir platforma erişim sağlayamadıkları için sıkıntı yaşıyorlar. Kullanıcılar, bu erişim engelinin kalkacağı tarihe dair gelişmeler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Discord ne zaman açılacak? 29-30 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı?

DISCORD NE ZAMAN AÇILACAK?

Discord'un Türkiye'de erişime kapatılmasının arkasında çeşitli sebepler yatıyor. Bu engelin, platformun içerik denetimi, güvenlik endişeleri veya yasadışı faaliyetlerle ilgili olabileceği belirtiliyor. Kullanıcılar, engelin nedenini anlamak ve çözüm bulmak için resmi açıklamaları takip ediyor.

DISCORD ERİŞİM ENGELİ KALKACAK MI?

Discord'un tekrar kullanıma açılıp açılmayacağı henüz bilinmiyor.