Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gerginlik yaşandığı sosyal medyada görülmüştü. Sokağa çıkan onlarca vatandaş slogan atarken, Kocaeli Valiliği'nden konuyla ilişkin yazılı bir açıklama geldi. Peki, Dilovası'nda neler oluyor? Dilovası son durum ne, neden kavga çıktı? Dilovası'nda kavga mı oldu? Dilovası son dakika haberleri! Dilovası olayları nedir?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Suriyeli bir grubun dün gece taşkınlık çıkardığı iddiasıyla sokağa çıkan vatandaşlar sloganlar atarak yürüdü. Peki, Dilovası'nda neler oluyor? Dilovası son durum ne, neden kavga çıktı? Dilovası'nda kavga mı oldu? Dilovası son dakika haberleri! Dilovası olayları nedir? İşte konu hakkında tüm detaylar…

DİLOVASI'NDA NELER OLUYOR, SON DURUM NE, NEDEN KAVGA ÇIKTI?

Kocaeli Valiliği de bugün Dilovası'ndaki gerginliğe ilişkin yazılı açıklamada bulundu. İlçede evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından yaşanan gerginliğe ilişkin, hiçbir vatandaşın evine saldırı gerçekleştirilmediğini ve gerçeği yansıtmayan provokatif amaçlı yayınlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

DİLOVASI'NDA KAVGA MI OLDU?

Valilikten yapılan açıklamada, bir köpeğin öldürülmesine sebebiyet verdiği düşünülen kişi ile bir grup arasında yaşanan tartışma ve sonrasında meydana gelen olaylara güvenlik birimlerinin süratle müdahale ettiği belirtildi. Olaya karışan şüphelilerle ilgili yapılan adli işlemlerin ardından yabancı olanlardan 10'unun İl Göç İdaresi Müdürlüğüne deport edilmek üzere teslim edildiği aktarılan açıklamada, evcil hayvanın ölüm sebebinin tespit edilmesi için de numuneler alındığı bilgisine yer verildi.

DİLOVASI OLAYLARI NEDİR SON DAKİKA!

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi; "Bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan görüntülerde yabancı uyruklu şahısların vatandaşlarımıza ait evlere saldırdığı şeklinde görüntülerin paylaşıldığı ancak bu görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu şahıslar olmadığı, köpeği ölen şahıs ve yakınları olduğu tespit edilmiştir. Hiçbir vatandaşımızın evine saldırı gerçekleştirilmemiştir. Gerçeğe aykırı ve provokatif amaçlı yayınlanan haber ve görüntülere itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da dün Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiası sonrası yaşanan olaya kısa sürede müdahale edildiği belirtilerek, olaya karıştığı tespit edilen şahısların yakalanıp haklarında adli işlem yapıldığı kaydedildi. Öte yandan Dilovası Kent Meydanı'nda toplanan grup, olayları protesto etti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma birçok yorum geldi. İşte o açıklama: