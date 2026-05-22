Haberler

Dil Bilimleri Onur Ödülü Derya Şahin'e verildi

Dil Bilimleri Onur Ödülü Derya Şahin'e verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’da düzenlenen 3. Hayata Değer Katanlar Zirvesi ve Ödül Töreni’nde dilbilimci, nöro-dilbilim araştırmacısı ve çok dilli iletişim uzmanı Derya Şahin, Dil Bilimleri Onur Ödülü’ne layık görüldü. Şahin, çok dilli iletişim ve çocuklarda dil gelişimi alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekti.

3. Hayata Değer Katanlar Zirvesi ve Ödül Töreni İstanbul’da gerçekleştirildi. İş, siyaset, akademi ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı törende, dil bilimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Derya Şahin’e Dil Bilimleri Onur Ödülü verildi. Şahin, dilin düşünce sistemi ve sosyal gelişim üzerindeki etkisine dikkat çekti. İstanbul’da düzenlenen 3. Hayata Değer Katanlar Zirvesi ve Ödül Töreni, iş, siyaset, akademi ve sanat dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi. Törende, dil bilimi alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren dilbilimci, nöro-dilbilim araştırmacısı ve çok dilli iletişim uzmanı Derya Şahin, Dil Bilimleri Onur Ödülü’ne layık görüldü. İstanbul’daki Romu Restoran’da gerçekleştirilen organizasyonda birçok alanda başarılı isimlere ödülleri takdim edildi. Gecede Derya Şahin’in özellikle çok dilli iletişim, çocuklarda dil gelişimi ve uygulamalı nöro-dilbilim alanındaki çalışmaları ön plana çıktı.

DERYA ŞAHİN’E DİL BİLİMLERİ ONUR ÖDÜLÜ

Ödül alan isimler arasında yer alan Derya Şahin, uzun yıllardır Türkiye’de ve yurt dışında yürüttüğü akademik çalışmalar, eğitim modelleri ve çok dilli iletişim projeleriyle dikkat çekiyor. Şahin’in özellikle çocuklarda dil gelişimi üzerine yaptığı çalışmaların, dil bilimi alanında önemli katkılar sunduğu belirtildi. Törende Şahin’e verilen Dil Bilimleri Onur Ödülü, akademik birikimi ve uluslararası projeleriyle ortaya koyduğu çalışmaların takdiri olarak değerlendirildi.

“DİL, DÜŞÜNME SİSTEMİ ÜZERİNDE DOĞRUDAN ETKİLİ”

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Derya Şahin, dilin yalnızca bir iletişim aracı olmadığını belirterek bireyin düşünme sistemi, sosyal gelişimi ve özgüveni üzerinde doğrudan etkili olduğunu söyledi. Erken yaşta çok dilli eğitimin önemine dikkat çeken Şahin, bu alandaki akademik çalışmalarını uluslararası platformlarda sürdürmeye devam edeceğini ifade etti. Şahin’in projeleriyle uluslararası alanda da ödüller aldığı ve adından söz ettirmeye devam ettiği belirtildi.

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
Haberler.com
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz

CHP butlan kararıyla çalkalanırken Erdoğan'dan yeni bir müjde geldi
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?

Aracı isme canlı yayında zor soru

Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum

Başkent'te tansiyon yüksek! Özel saat verip vatandaşlara çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü

Gözaltına alınırken güvenliğin kafasına bastığı genç hayatını kaybetti
Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?

Sıla'nın son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Fener taraftarından 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' tezahüratı

Hepsi birden aynı sloganı attı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti