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DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı?

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DGS sonuçlarının açıklanma tarihi merak konusu oldu. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili resmi bir duyuru yapılmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, konuyla ilgili bilgi almak için internet üzerinden araştırmalar yapıyor.

DGS sonuçlarına dair merak devam ediyor. Öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sabırsızlıkla bekliyor. Sonuçların ne zaman ve hangi platform üzerinden duyurulacağı araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları için beklenti sürüyor. 14 Ağustos'ta açıklanması beklenen DGS sonuçları hala açıklanmadı. Peki, DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı?

DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?

ÖSYM, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları bekleniyor. DGS sonuçları belirlenen takvime göre, 14 Ağustos'ta açıklanacaktı.

DGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. Bu kılavuz, adayların tercih süreçlerini doğru ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmeleri için gerekli olan tüm bilgileri içerecek. Kılavuzda, tercih yapılacak programların kontenjanları, puan türleri, tercih işlemlerinin nasıl yapılacağı ve tercih süreciyle ilgili önemli tarihler detaylı olarak yer alacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

DGS Sınavı Ösym Dgs Dgs Gündem Eğitim Haberler

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