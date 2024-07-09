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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sonuçları açıklandı mı?

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2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 2024 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçlarının 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Sınav, iki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için yapılmaktadır ve 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşmiştir?. Adaylar, DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS NEDİR? KİMLER DGS'YE GİREBİLİR?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı), Türkiye'de iki yıllık meslek yüksekokulu (ön lisans) mezunlarının dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için yapılan bir sınavdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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