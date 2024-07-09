DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sonuçları açıklandı mı?

Sınav, iki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için yapılmaktadır ve 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşmiştir?. Adaylar, DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS NEDİR? KİMLER DGS'YE GİREBİLİR?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı), Türkiye'de iki yıllık meslek yüksekokulu (ön lisans) mezunlarının dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için yapılan bir sınavdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenir.