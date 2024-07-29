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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Bu yıl DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama ekranı!

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl ne zaman açıklanacağı ve DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyor. DGS puanı kaç yıl geçerli olacak ve bu yıl DGS sonuçları ne zaman açıklanacağı sıklıkla araştırılıyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Bu yıl DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama ekranı!

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı ve bu yıl DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak soruları gündeme geliyor. 30 Haziran gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınav sonuç ne zaman açıklanacak araştırılıyor. Adaylar, DGS sonuçları sorgulama ekranı ve DGS sonuçlarını nasıl öğrenilir merak ediliyor. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Bu yıl DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

2024 DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Bu yıl DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama ekranı!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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