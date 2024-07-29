ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı ve bu yıl DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak soruları gündeme geliyor. 30 Haziran gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınav sonuç ne zaman açıklanacak araştırılıyor. Adaylar, DGS sonuçları sorgulama ekranı ve DGS sonuçlarını nasıl öğrenilir merak ediliyor. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Bu yıl DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

2024 DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.