Öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sabırsızlıkla bekliyor. Sonuçların ne zaman ve hangi platform üzerinden duyurulacağı araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları için beklenti sürüyor. 14 Ağustos'ta açıklanması beklenen DGS sonuçları hala açıklanmadı. Peki, DGS sonuçları bugün açıklanır mı? 27 Ağustos DGS bugün açıklanacak mı?

DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?

DGS sonuçlarının 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyordu. Ancak söz konusu tarihte sonuçlara ilişkin bir açıklama gelmedi.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir bilgi yer almıyor.

2024 DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

DGS 2024 sonuçları ÖSYM tarafından yapılacak açıklama sonrasında https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI