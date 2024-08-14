DGS iptal mi, DGS neden açıklanmıyor?

DGS sonuçları belirlenen takvime göre, bugün (14 Ağustos) duyurulacak. Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. DGS iptal mi, DGS neden açıklanmadı?

DGS İPTAL Mİ, DGS NEDEN AÇIKLANMADI?

ÖSYM, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları bekleniyor.

DGS sonuçları belirlenen takvime göre, bugün (14 Ağustos) duyurulacak. Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. DGS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercihlerin başlayacağı tarihler de belli olacak.

DGS iptal mi ve DGS neden açıklanmadı gibimerak edilen konulara yönelik henüz açıklama gelmedi.