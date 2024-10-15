DGS EK TERCİH: DGS ek tercih ne zaman? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ek tercih süreci ve tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağı, üniversite adayları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ek tercih süreciyle ilgili detayları açıklamaya hazırlanıyor. Adaylar, bu sürecin ne zaman başlayacağını ve hangi tarihlerde tercih kılavuzunun erişime açılacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, DGS ek tercih ne zaman? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

DGS EK TERCİH NE ZAMAN?

DGS ek tercihleri henüz başlamadı.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu yayınlandı. DGS tercih kılavuzuna ÖSYM sitesinden veya bu linkten ulaşabilirsiniz.

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.