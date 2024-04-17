DGS başvuru tarihi ne zaman? DGS başvuru ücreti ne kadar, belli oldu mu?
DGS yani Dikey Geçiş Sınavı'na başvuru tarihi ve başvuru ücreti hakkında bilgi arayan adaylar için merak edilenler belli oldu. DGS başvuru tarihi ve ücreti hakkında detaylar haberimizde. DGS başvuru tarihi ne zaman? DGS başvuru ücreti ne kadar, belli oldu mu?
Dikey Geçiş Sınavının ne zaman olacağı merak ediliyor. Adaylar için en önemli olan şeylerden biri, başvuru tarihlerini ve başvuru ücretini öğrenmek. Bu nedenle ÖSYM'nin resmi internet sitesini ve duyurularını takip etmek önemlidir. Dikey Geçiş Sınavına girecek olan öğrenciler tarihleri ve ücretleri araştırılıyor. Peki, DGS başvuru tarihi ne zaman? DGS başvuru ücreti ne kadar, belli oldu mu?