DGS başvuru tarihi ne zaman? DGS başvuru ücreti ne kadar, belli oldu mu?

Dikey Geçiş Sınavının ne zaman olacağı merak ediliyor. Adaylar için en önemli olan şeylerden biri, başvuru tarihlerini ve başvuru ücretini öğrenmek. Bu nedenle ÖSYM'nin resmi internet sitesini ve duyurularını takip etmek önemlidir. Dikey Geçiş Sınavına girecek olan öğrenciler tarihleri ve ücretleri araştırılıyor. Peki, DGS başvuru tarihi ne zaman? DGS başvuru ücreti ne kadar, belli oldu mu?

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS başvuruları 10-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. DGS'nin geçen yılki başvuru ücreti 270 TL olarak açıklanmıştı. DGS başvuru ücreti kılavuz yayımlandığında belli olacak.

DGS 2024 SINAVI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.