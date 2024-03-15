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DEVA Partisi Yeşilhisar adayı Mustafa Tepe kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Yeşilhisar belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi'nin Kayseri Yeşilhisar belediye başkan adayı, Yeşilhisar ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Yeşilhisar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Mustafa Tepe kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Yeşilhisar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kayseri Yeşilhisar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Mustafa Tepe kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA TEPE KİMDİR?

Mustafa Tepe, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Yeşilhisar belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ YEŞİLHİSAR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Yeşilhisar adayı belli oldu. DEVA Partisi Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Mustafa Tepe oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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