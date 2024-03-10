DEVA Partisi Tire adayı Fatma Yıldırım kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Tire belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Tire belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Tire adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Tire Belediye Başkan Adayı Fatma Yıldırım kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FATMA YILDIRIM KİMDİR?

Fatma Yıldırım, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Tire belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ TİRE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Tire adayı belli oldu. DEVA Partisi Tire Belediye Başkan Adayı Fatma Yıldırım oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.