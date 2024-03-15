DEVA Partisi Sivrihisar adayı Davut Çelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Eskişehir Sivrihisar belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Sivrihisar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Eskişehir Sivrihisar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Sivrihisar Belediye Başkan Adayı Davut Çelik kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DAVUT ÇELİK KİMDİR?

Davut Çelik, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Sivrihisar belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SİVRİHİSAR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Sivrihisar adayı belli oldu. DEVA Partisi Sivrihisar Belediye Başkan Adayı Davut Çelik oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.