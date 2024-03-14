DEVA Partisi Serinhisar adayı Mehmet Gök kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Serinhisar belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Serinhisar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Denizli Serinhisar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Serinhisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Gök kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET ÖK KİMDİR?

Mehmet Gök, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Serinhisar belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SERİNHİSAR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Serinhisar adayı belli oldu. DEVA Partisi Serinhisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Gök oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.