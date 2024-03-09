DEVA Partisi Sarıyer adayı Ramazan Erdoğan kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Sarıyer belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Sarıyer belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Sarıyer adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Sarıyer Belediye Başkan Adayı Ramazan Erdoğan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RAMAZAN ERDOĞAN KİMDİR?

Ramazan Erdoğan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Sarıyer belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SARIYER ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Sarıyer adayı belli oldu. DEVA Partisi Sarıyer Belediye Başkan Adayı Ramazan Erdoğan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.