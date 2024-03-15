DEVA Partisi Pınarbaşı adayı Fazıl Demircioğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Pınarbaşı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Pınarbaşı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kayseri Pınarbaşı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Fazıl Demircioğlu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FAZIL DEMİRCİOĞLU KİMDİR?

Fazıl Demircioğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Pınarbaşı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ PINARBAŞI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Pınarbaşı adayı belli oldu. DEVA Partisi Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Fazıl Demircioğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.