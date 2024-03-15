DEVA Partisi Ortaca adayı Çetin Tatlı kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Ortaca belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Ortaca belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Muğla Ortaca adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Ortaca Belediye Başkan Adayı Çetin Tatlı kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÇETİN TATLI KİMDİR?

Çetin Tatlı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Ortaca belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ORTACA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Ortaca adayı belli oldu. DEVA Partisi Ortaca Belediye Başkan Adayı Çetin Tatlı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.