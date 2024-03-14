DEVA Partisi Nilüfer adayı Nilüfer Akçakoca Demir kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Nilüfer belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Nilüfer belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Bursa Nilüfer adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi NilüferBelediye Başkan Adayı Nilüfer Akçakoca Demir kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NİLÜFER AKÇAKOCA DEMİR KİMDİR?

Nilüfer Akçakoca Demir, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Nilüfer belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ NİLÜFER ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Nilüfer adayı belli oldu. DEVA Partisi Nilüfer Belediye Başkan Adayı Nilüfer Akçakoca Demir oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.