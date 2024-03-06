DEVA Partisi Muğla adayı Muhsin Erdem kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Muğla belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Muğla adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Muğla Belediye Başkan Adayı Muhsin Erdem kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHSİN ERDEM KİMDİR?

Muhsin Erdem, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Muğla belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MUĞLA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Muğla adayı belli oldu. DEVA Partisi Muğla Belediye Başkan Adayı Muhsin Erdem oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.