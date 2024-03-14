DEVA Partisi Keles adayı Gökhan Tosun kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Keles belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Keles belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Bursa Keles adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Keles Belediye Başkan Adayı Gökhan Tosun kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

GÖKHAN TOSUN KİMDİR?

Gökhan Tosun, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Keles belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KELES ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Keles adayı belli oldu. DEVA Partisi Keles Belediye Başkan Adayı Gökhan Tosun oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.