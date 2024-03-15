DEVA Partisi Ergani adayı Süleyman Efe kimdir? 2024 DEVA Partisi Diyarbakır Ergani belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Ergani belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Diyarbakır Ergani adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Ergani Belediye Başkan Adayı Süleyman Efe kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SÜLEYMAN EFE KİMDİR?

Süleyman Efe, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Ergani belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ERGANİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Ergani adayı belli oldu. DEVA Partisi Ergani Belediye Başkan Adayı Süleyman Efe oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.