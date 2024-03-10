DEVA Partisi Elmadağ adayı Emre Turan kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Elmadağ belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Elmadağ belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Elmadağ adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Elmadağ Belediye Başkan Adayı Emre Turan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

EMRE TURAN KİMDİR?

Emre Turan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Elmadağ belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ELMADAĞ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Elmadağ adayı belli oldu. DEVA Partisi Elmadağ Belediye Başkan Adayı Emre Turan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.