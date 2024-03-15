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DEVA Partisi Aydıncık adayı Yaren Yavuz Tel kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Aydıncık belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi'nin Mersin Aydıncık belediye başkan adayı, Aydıncık ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Aydıncık adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Aydıncık Belediye Başkan Adayı Yaren Yavuz Tel kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Aydıncık belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Mersin Aydıncık adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Aydıncık Belediye Başkan Adayı Yaren Yavuz Tel kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YAREN YAVUZ TEL KİMDİR?

Yaren Yavuz Tel, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Aydıncık belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ AYDINCIK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Aydıncık adayı belli oldu. DEVA Partisi Aydıncık Belediye Başkan Adayı Yaren Yavuz Tel oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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