DEVA Partisi Ardahan adayı Halil Kaçar kimdir? 2024 DEVA Partisi Ardahan belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Ardahan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ardahan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Ardahan Belediye Başkan Adayı Halil Kaçar kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HALİL KAÇAR KİMDİR?

Halil Kaçar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Ardahan belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ARDAHAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Ardahan adayı belli oldu. DEVA Partisi Ardahan Belediye Başkan Adayı Halil Kaçar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.