Bugün Star TV'de Derin Sular filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler film hakkında, Derin Sular film konusu nedir, oyuncuları kimler? Derin Sular hangi ülke yapımı film, ne zaman ve nerede çekildi? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Derin Sular konusu nedir? Derin Sular oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Derin Sular, William Eubank tarafından yönetilen, Brian Duffield ve Adam Cozad tarafından senaryosu yazılan Amerikan bilimkurgu aksiyon korku filmidir. Peki, Derin Sular film konusu nedir, oyuncuları kimler? Derin Sular hangi ülke yapımı film, ne zaman ve nerede çekildi?

DERİN SULAR FİLM KONUSU NEDİR?

Bir grup su altı araştırmacısı, yer altı laboratuvarlarında çalışırken, yıkıcı bir deprem olur. Depremin ardından araştırmacılar aylarca yerin kilometrelerce altında yaşamak zorunda kalırlar. Ölüm kalım savaşı veren ve en büyük korkularıyla yüzleşen grup, bu süreçte pek çok zorlukla karışılacaklardır.

DERİN SULAR HANGİ ÜLKE YAPIMI?

Derin Sular, Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 Ocak 2020'de ve İngiltere sinemalarında 7 Şubat 2020'de vizyona girdi.

Film, yeni sahibi The Walt Disney Company'nin 17 Ocak 2020'de stüdyonun adını 20th Century Studios olarak değiştirmesinden önce, 20th Century Fox adı altında vizyona giren son 20th Century filmiydi.

DERİN SULAR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kristen Stewart

Vincent Cassel

Jessica Henwick

John Gallagher Jr.

Mamoudou Athie

T.J. Miller