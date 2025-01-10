Ünlü oyuncu Deniz Işın, sosyal medya hesabından Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkında sert ifadelerle eleştirilerde bulundu. Işın, Barım'ın kendisini ve birçok yetenekli kadın oyuncuyu engellediğini iddia etti. Bu durum, sektördeki rekabet ve haksız uygulamaları bir kez daha gündeme getirdi. Deniz Işın kimdir, hangi dizilerde oynadı?

DENİZ IŞIN KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Doğum : 28 Mayıs 1992 (32 yıl yaşında), İzmir, Türkiye

Filmler : Aşk Çağırırsan Gelir

Meslek : Oyuncu

Eğitim : Ege Üniversitesi

Deniz Işın (d. 28 Mayıs 1992, İzmir), Türk dizi oyuncusu.

28 Mayıs 1992 tarihinde İzmir'de doğdu. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nde yüksek lisansını tamamladı.

2022 Anka Zümrüt Başrol

2022Aşk Çağırırsan Gelir

2024 Evcilik

2019 Her Yerde Sen

2020 İyi Günde Kötü Günde

2020Sefirin Kızı

2021 Masumiyet İ

2022 Sevmek Zamanı

2023 Dokuz Oğuz

2023-2024 Ömer

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