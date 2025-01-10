Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e Halep Kalesi'ne asılan bayrağı sordu

Erdoğan, Özel'e o bayrağı sordu
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Deniz Işın kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Deniz Işın kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Deniz Işın, sosyal medya hesabından Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkında sert ifadeler kullandı. Işın, "Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı" diyerek Ayşe Barım'ın kendisini ve birçok yetenekli kadın oyuncuyu engellediğini söyledi. Peki, Deniz Işın kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Ünlü oyuncu Deniz Işın, sosyal medya hesabından Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkında sert ifadelerle eleştirilerde bulundu. Işın, Barım'ın kendisini ve birçok yetenekli kadın oyuncuyu engellediğini iddia etti. Bu durum, sektördeki rekabet ve haksız uygulamaları bir kez daha gündeme getirdi. Deniz Işın kimdir, hangi dizilerde oynadı?

DENİZ IŞIN KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Doğum : 28 Mayıs 1992 (32 yıl yaşında), İzmir, Türkiye

Filmler : Aşk Çağırırsan Gelir

Meslek : Oyuncu

Eğitim : Ege Üniversitesi

Deniz Işın (d. 28 Mayıs 1992, İzmir), Türk dizi oyuncusu.

28 Mayıs 1992 tarihinde İzmir'de doğdu. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nde yüksek lisansını tamamladı.

2022 Anka Zümrüt Başrol

2022Aşk Çağırırsan Gelir

2024 Evcilik

2019 Her Yerde Sen

2020 İyi Günde Kötü Günde

2020Sefirin Kızı

2021 Masumiyet İ

2022 Sevmek Zamanı

2023 Dokuz Oğuz

2023-2024 Ömer

...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Sektörü karıştıran iddialar sonrası hakkında soruşturma başlatıldı
img

Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf
img

Roketsan mühendisi ölmeden önce internette bu aramayı yapmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de tarihi yangından kaçanların evinde yağma başladı

Tarihi yangınla küle dönen şehirde yağma başladı
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
Ofisteki yasak ilişki sosyal medyada canlı yayınlandı

Yasak ilişki sosyal medyada canlı yayınlandı

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Kepez, Alanya 10-11 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 696. bölüm tek parça full HD izle! Arka Sokaklar CANLI izle! 10 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Melike Şahin O Ses Türkiye jürisi mi olacak? İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Ocak Küçükçekmece, Zeytinburnu, Şile su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Zembilli 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 12-13 Ocak Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 10-11 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Zembilli 2. bölüm tek parça full HD izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Ocak Polatlı, Sincan, Çubuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Labirent: Ölümcül Kaçış filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Labirent: Ölümcül Kaçış filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.