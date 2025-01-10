Deniz Işın kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Ünlü oyuncu Deniz Işın, sosyal medya hesabından Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkında sert ifadeler kullandı. Işın, "Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı" diyerek Ayşe Barım'ın kendisini ve birçok yetenekli kadın oyuncuyu engellediğini söyledi. Peki, Deniz Işın kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Ünlü oyuncu Deniz Işın, sosyal medya hesabından Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkında sert ifadelerle eleştirilerde bulundu. Işın, Barım'ın kendisini ve birçok yetenekli kadın oyuncuyu engellediğini iddia etti. Bu durum, sektördeki rekabet ve haksız uygulamaları bir kez daha gündeme getirdi. Deniz Işın kimdir, hangi dizilerde oynadı?
DENİZ IŞIN KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Doğum : 28 Mayıs 1992 (32 yıl yaşında), İzmir, Türkiye
Filmler : Aşk Çağırırsan Gelir
Meslek : Oyuncu
Eğitim : Ege Üniversitesi
Deniz Işın (d. 28 Mayıs 1992, İzmir), Türk dizi oyuncusu.
28 Mayıs 1992 tarihinde İzmir'de doğdu. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nde yüksek lisansını tamamladı.
2022 Anka Zümrüt Başrol
2022Aşk Çağırırsan Gelir
2024 Evcilik
2019 Her Yerde Sen
2020 İyi Günde Kötü Günde
2020Sefirin Kızı
2021 Masumiyet İ
2022 Sevmek Zamanı
2023 Dokuz Oğuz
2023-2024 Ömer
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