DEM Parti Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Suruç adayı Ayten Kaya kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Şanlıurfa Suruç Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Ayten Kaya kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Şanlıurfa Suruç adayı Ayten Kaya kimdir?
Dem Parti Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Şanlıurfa Suruç adayı Ayten Kaya kimdir?
DEM PARTİ ŞANLIURFA SURUÇ ADAYI AYTEN KAYA KİMDİR?
Ayten Kaya 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Şanlıurfa Suruç adayı Ayten Kaya ortaokul lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz