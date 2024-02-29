DEM Parti Sakarya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya adayı Engin Güleser ve Emine Melis Tantan kimdir?

Dem Parti Sakarya Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya adayı Engin Güleser ve Emine Melis Tantan kimdir?

DEM PARTİ SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Sakarya Belediye Eş Başkan Adayı Engin Güleser ve Emine Melis Tantan oldu. Buna göre DEM Parti Sakarya Belediye Eş Başkan Adayı Engin Güleser ve Emine Melis Tantan'dır.

ENGİN GÜLESER KİMDİR?

Engin Güleser 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Sakarya Belediye EşBaşkan adayıdır.

EMİNE MELİS TANTAN KİMDİR?

Emine Melis Tantan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Sakarya Belediye EşBaşkan adayıdır.